Nach postitv getestem Kind: Eine Gruppe des Kindergartens Linsenhofen ist in Quarantäne

FRICKENHAUSEN-LINSENHOFEN (skr). In der Gemeinde verbreiteten sich seit Anfang der Woche Gerüchte, im Linsenhofener Kindergarten sei ein Coronafall vertuscht worden. Auf Nachfrage unserer Zeitung sagte Bürgermeister Simon Blessing: „Ich habe mitbekommen, dass so etwas gemauschelt wird und finde es traurig, dass es so weit kommt.“ Die Kommune habe bereits am Montag über ihre Webseite sowie die Frickenhausen-App darüber informiert, dass es aufgrund eines positiv getesteten Kindes zur Schließung einer Kindergartengruppe sowie einer Grundschulklasse in Frickenhausen kam.

„Wir handeln schneller, als es dem Gesundheitsamt möglich ist“, sagte Blessing: „Deswegen haben wir die Bürger sofort informiert.“ Der Krisenstab der Gemeinde tage weiterhin täglich, teilweise auch am Wochenende.

Der Schultes erklärt, wie im Kindergarten auf die Infektion reagiert wurde: „Wir haben das Kind aus der Gruppe genommen, haben mit der Kontaktverfolgung begonnen und sofort alle nach Hause geschickt.“ Da in der Einrichtung streng getrennte Gruppen eingerichtet worden seien, müssten sich die Eltern anderer Kinder keine Sorgen machen: „Die Gruppen treffen nicht aufeinander, spielen nie zusammen.“