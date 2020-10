Schwerpunkte

Nach der Bürgermeisterwahl in Aichtal: Hoffen auf die Ruhe nach dem Sturm

27.10.2020 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Nach dem turbulenten Wahlkampf in Aichtal wünschen sich die Gemeinderäte, dass sich die Gemüter in der Stadt wieder beruhigen

Einen Tag nachdem Sebastian Kurz die Bürgermeisterwahl in Aichtal gewonnen hat, blicken die Gemeinderäte optimistisch in die Zukunft. Nach den anstrengenden vergangenen Monaten des Wahlkampfs hoffen sie, dass nun Ruhe in Aichtal einkehrt.

Der stellvertretende Bürgermeister Jörg Kimmich und die Leiterin des Ordnungsamtes Sabine Zalder bei der Verkündung des Wahlergebnisses am Sonntagabend vor dem Rathaus in Aich Foto: Jüptner

AICHTAL. Mit 53,43 Prozent (2311 Stimmen) wurde Sebastian Kurz am Sonntagabend zum neuen Bürgermeister in Aichtal gewählt. Der amtierende Rathauschef Lorenz Kruß landete mit 45,41 Prozent (1964 Stimmen) deutlich hinter dem 34-Jährigen. Einen Tag danach zeigen sich viele Gemeinderäte erleichtert – nicht nur über das Resultat, sondern auch darüber, dass diese zähe Bürgermeisterwahl nun endlich ein Ende gefunden hat“.