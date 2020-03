Nach dem Abstrich in Nürtingen direkt ins Spieleland?

Frust über Verhalten und Ärger über Unvernunft Betroffener

Zufrieden zeigte sich der Bezirksgeschäftsführer der Malteser, Marc Lippe, mit der Leistungsfähigkeit der zwei Corona-Abstrichzentren (CAZ). Gleichzeitig macht sich aber auch Frust breit, denn Leute, die zum Abstrich kamen, sind angehalten zu Hause zu bleiben. Bei der Benachrichtigung stellen die Malteser dann allerdings fest, dass Betroffene unterwegs sind.

(pm) „Ich hätte nie gedacht, dass wir im Schnitt jeden Tag über 500 Abstriche nehmen können; vor Beginn schätzte ich den Bedarf auf rund 100“, so Mark Lippe, Bezirksgeschäftsführer der von der Hilfsorganisation koordinierten zwei Corona-Abstrichzentren (CAZ). „1400 Abstriche entnahmen in den ersten drei Tagen das medizinische Personal der Filderklinik, des Klinikums Esslingen und der Medius-Kliniken des Kreises. Am vierten Tag wechselten sich niedergelassene Ärzte mit der Filderklinik an den Drive-in-Stationen ab und entnahmen über 600 Abstriche“, heißt es in der Pressemitteilung des Esslinger Landratsamtes.