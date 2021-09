Schwerpunkte

Nach Corona-Erkrankung: Sport für die Lunge am Klinikum Esslingen

07.09.2021 05:30, Von Katja Eisenhardt — E-Mail verschicken

Am Klinikum Esslingen gibt es kreisweit die ersten Lungensportkurse für Post-/Long-Covid-Patienten. Nach ihrer Corona-Erkrankung versuchen die Menschen hier wieder zu alten Kräften zu kommen.

Der zertifizierte Lungensporttrainer Markus Niepel (rechts) zeigt seinen Kursteilnehmern verschiedene Atemtechniken sowie Übungen zur Kräftigung der Atemmuskulatur, des gesamten Oberkörpers und zur Dehnung des Brustkorbs. Foto: Katja Eisenhardt

ESSLINGEN. Gunda Sikora aus Nürtingen steckte sich im Dezember an ihrem Arbeitsplatz mit Covid-19 an und musste drei Wochen lang in Quarantäne. „Anfangs ging es mir gar nicht so schlecht. Ich dachte, ich hätte noch Glück im Unglück und einen harmlosen Verlauf“, erinnert sich die 60-Jährige. Zwei Tage vor dem Quarantäneende verschlechterte sich ihr Zustand plötzlich drastisch: „Ich habe kaum noch Luft bekommen. Da kriegt man es dann mit der Angst zu tun.“