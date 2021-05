Schwerpunkte

Nach Angriff in Unterensingen: Tatverdächtiger festgenommen

25.05.2021 12:30

Foto: Symbolbild

UNTERENSINGEN (lp). Der 31-Jährige, der in dringendem Verdacht steht, im Verlauf einer Auseinandersetzung am Freitagabend in der Nürtinger Straße den 73-jährigen Vater seiner Lebensgefährtin und danach einen nach bisherigem Kenntnisstand unbeteiligten 48-Jährigen jeweils lebensgefährlich verletzt zu haben, befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Der Beschuldigte, nach dem seit Freitagabend intensiv gefahndet worden war, konnte am Montagabend in Stuttgart-Plieningen widerstandslos festgenommen werden. Er hatte sich zuvor selbst bei der Polizei gemeldet. Der Mann wurde am Dienstagvormittag der Haftrichterin beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart bereits am Samstag beantragten und erlassenen Haftbefehl in Vollzug. Der 31-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Ablauf der Auseinandersetzung dauern an.