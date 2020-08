Schwerpunkte

Muss die Grafenberger Ortsbücherei umziehen?

06.08.2020 05:30, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

Gemeinde Grafenberg setzt den Rotstift an – Hallennutzungsgebühren auf dem Prüfstand

Nach Gegenwind aus dem Gemeinderat zu Verwaltungsvorschlägen für Konsolidierung des Grafenberger Haushalts einstimmiger Beschluss für Maßnahmen.

Muss die Ortsbücherei umziehen? Der Grafenberger Gemeinderat sieht hier noch viele offene Fragen. Foto: Sander

GRAFENBERG. Zwar stimmte der Gemeinderat letztendlich einstimmig für die von der Verwaltung vorgeschlagenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung, aber es gab Einspruch nicht nur von Gemeinderat Horst Bader gegen den Vorschlag die Bücherei zum 1. Januar nächsten Jahres in den jetzigen Räumlichkeiten aufzugeben und in Schule und Kindergärten zu verlagern. „Das ist noch nicht konkret, wir sind noch nicht ganz so weit, wo.“