Musikverein blickte zurück

05.08.2021

Die Hauptversammlung des Musikvereins Grafenberg fand in der Mehrzweckhalle statt.

Vorstände und aktive Jubilare Foto: Musikverein Grafenberg

GRAFENBERG. Am vergangenen Freitag, coronabedingt einige Monate später als geplant, hielt der Musikverein Grafenberg in der Rienzbühlhalle seine diesjährige Hauptversammlung ab. Gut 40 Mitglieder waren der Einladung gefolgt. Als Dank für ihre langjährige Treue zum Verein wurden verdiente Mitglieder geehrt. 20-jährige fördernde Mitgliedschaft (BVBW-Ehrennadel in Silber): Birgit Bauer, Heidi Fischer, Carolin Maisch, Sylvia Schmon, Corina Stiefel, Katharina Zimmermann. BVBW-Förderernadel in Gold mit Urkunde für 20-jährige Tätigkeit im Ausschuss: Birgit Bauer. 30-jährige fördernde Mitgliedschaft (BVBW-Ehrennadel in Gold): Martin Bronecker, Paul Euchner, Hannelore Miotto, Bruno Seitz. 50-jährige fördernde Mitgliedschaft (BVBW-Ehrennadel in Gold mit Diamant): Erich Bader. 60-jährige aktive und fördernde Mitgliedschaft (BVBW-Ehrennadel in Gold mit Diamant): Erhard Le Pretre, Karl Schneller, Karl Stiegelbauer. Alle drei wurden außerdem zu Ehrenmitgliedern ernannt. 70-jährige fördernde Mitgliedschaft (BVBW-Ehrennadel in Gold mit Diamant): Ehrenmitglied Wilhelm Forschner. BVBW-Ehrennadel in Silber für 20-jährige aktive Tätigkeit: Sissi Veit und Carolin Thüringer (von 2020), Timo Kern und Lena Punkhardt.