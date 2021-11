Schwerpunkte

Museumsstück des Monats ist das Albertle-Ausstecher

29.11.2021 05:30, Von Felicitas Wehnert

Albertle mit Backform und Nageleinsatz für die charakteristischen Löcher. Foto: Schäffler

BEUREN. Zwischen den Ausstecher-Formen der Großmutter meines Mannes lagert auch ein martialisches Teil, das keiner mit Weihnachtsplätzchen in Verbindung bringen konnte: ein Viereck in Keks-Größe und ein zweites passendes Stück mit spitzen Nägeln. Erst der Blick in alte Kochbücher brachte Aufklärung. Damit werden die Albertle produziert.