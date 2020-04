Die Inzidenzkarte des Landkreises Esslingen zeigt eine hohe Zahl an Infizierten in Kommunen am Albtrauf Ist Corona ein städtisches Thema? „Keineswegs“, sagt Peter Keck, Pressesprecher des Landkreises Esslingen, der gestern eine Karte mit der Coronavirus-Inzidenz für den Landkreis Esslingen…

Mehr