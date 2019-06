Mülltonnen-Action und Umweltschutz

11.06.2019, Von Thomas Krytzner — E-Mail verschicken

Beim Kinderfest in Neckartailfingen gab es für Klein und Groß Spielspaß pur – Umzug zum Thema Umwelt

Am Wochenende fand das Kinderfest in Neckartailfingen statt. An drei Tagen feierten Jung und Alt gemeinsam. Besondere Highlights waren der „Kinderspaß auf der Neckargass“ sowie der Festumzug am gestrigen Pfingstmontag.

Beim Stand der Feuerwehr übten sich Groß und Klein beim Zielspritzen. Fotos: Krytzner

NECKARTAILFINGEN. 3500 Arbeitsstunden hatten die ehrenamtlichen Helfer der beteiligten Vereine in die Vorbereitung des diesjährigen Kinderfestes gesteckt. Kein Wunder also, dass am Sonntag zahlreiche Attraktionen auf der Neckargass für viel Spaß sorgten. Die Regentropfen, die immer wieder vom Himmel prasselten, konnten dabei die Stimmung nicht trüben. Nach dem traditionellen Weißwurstfrühschoppen im Festzelt war die Zeit der Kinder gekommen.