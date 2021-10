Schwerpunkte

Mountainbike-Konzeption für den Landkreis Esslingen im Kreistag

23.10.2021 05:30, Von Lutz Selle

Der Ausschuss für Technik und Umwelt des Kreistags in Esslingen hat bei vier Enthaltungen beschlossen, dass das Angebot für die Radsportler auf ausgewiesenen Waldwegen im Landkreis erweitert wird. Damit soll zukünftig das Anlegen von illegalen Trails verhindert werden.

Mountainbiker sollen im Landkreis Esslingen künftig ausgewiesene Waldwege nutzen und keine wilden eigenen Trails mehr. Foto: Just

ESSLINGEN. „Uns ist von Naturschutzbehörden, Forstämtern und vielen Kommunen berichtet worden, wie sehr für die Naherholung die Wälder geflutet werden“, sagte Landrat Heinz Eininger am Donnerstag in der Sitzung des Kreistags-Ausschusses für Technik und Umwelt im Landratsamt in Esslingen. Nicht nur Spaziergänger, sondern auch immer mehr Fahrradfahrer sind im Wald unterwegs – und darunter zahlreiche mit Mountainbikes (MTB), E-Mountainbikes oder Pedelecs. Das führt immer häufiger zu Konflikten. Nicht nur Spaziergänger, Wanderer und Jogger fühlen sich mitunter durch die Mountainbiker gestört, die illegal bergige Waldwege hinunterrasen, sondern auch Jäger und im Wald lebende Tiere. Auch kann die Natur nachhaltig geschädigt werden.