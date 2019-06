Mobilfunk und die Folgen

Vortragsveranstaltung in Neckartenzlingen hatte Beeinträchtigungen duch Strahlung zum Inhalt

Die Ärztin Dr. Cornelia Waldmann-Selsam zeigte Fotos beschädigter Bäume. Foto: Kern

NECKARTENZLINGEN (bh). Im Strahlungsfeld von Mobilfunkmasten sind immer häufiger Baumschäden zu erkennen. Fotos derartiger Schäden in Neckartenzlingen, in Metzingen, in Kassel und in Bamberg hat die Ärztin Dr. Cornelia Waldmann-Selsam kürzlich bei einem Vortrag in der Auwiesenschule gezeigt. Die heute in Kassel lebende Ärztin beschäftigt sich seit 14 Jahren mit dieser Problematik. Bei ärztlichen Hausbesuchen war ihr aufgefallen, dass im Umfeld von Menschen mit bestimmten Krankheiten auch Bäume auffallend oft geschädigt waren.