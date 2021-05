Schwerpunkte

Mobilfunk-Turm darf auf Beurenberg gebaut werden

19.05.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Der Gemeinderat Beuren stimmt für den nach jahrelanger Diskussion gefundenen Standort

Im Gewann Beurenberg darf nun ein neuer, 32 Meter hoher Turm mit Mobilfunksendemast gebaut werden. Die Pläne der Verwaltung hat der Gemeinderat am Montagabend einstimmig akzeptiert.

BEUREN. Bürgermeister Daniel Gluiber ist sichtlich erleichtert darüber, dass das Thema Mobilfunksendemast nun zum Abschluss gebracht wird. „Wir haben jetzt vier Jahre lang mit Firmen rumgemacht, die einen Turm für Mobilfunk bauen wollten“, stellte er fest. „Der Sendemast wird in Beuren dringend gebraucht. Wir haben derzeit einen ganz schlechten Mobilfunk. Und inzwischen hat fast jeder ein Smartphone.“

Über die genaue Lage des Turms habe es indes sehr lange keine Einigkeit gegeben. In der Ortsmitte – angedacht war unter anderem die Stocknachstraße – habe die Gemeinde Mobilfunksendemasten immer abgelehnt. „Innerorts ist das gar nicht vertretbar“, so Gluiber. Auch die Möglichkeit eines Turmbaus beim Sportplatz wurde schnell verworfen. „Da hätte der Masten dann noch höher sein müssen.“ Jetzt sei der Standort noch mehr in Richtung Owen gerückt, nicht so weit entfernt von der Weiler Steige. „Wir werden darauf achten, dass die Umgebung eingegrünt wird, damit der Turm mittelfristig optisch hinter den Bäumen verschwindet.“

„Wir haben jetzt einen super Platz gefunden“, meinte Cornelia Jathe (CDU). „An der Stelle wird der Turm das Landschaftsbild nicht stören.“