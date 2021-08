Schwerpunkte

Mittlere Reife im Täle bestanden

05.08.2021 05:30, — E-Mail verschicken

An der Neuffener Realschule wurden die Abschlusszeugnisse feierlich überreicht und Schülerinnen und Schüler für außergewöhnliche Leistungen gewürdigt.

NEUFFEN. An der Realschule Neuffen wurden in diesem Jahr gleich vier Zeugnisübergaben gefeiert – für jede Klasse eine. Immerhin konnte jeder Abschlussschüler zwei Gäste mitbringen. Schulleiterin Ann-Cathrin Müller betonte in ihrer Rede, dass die Absolventen in den vergangenen beiden Jahren ungewöhnlichen Herausforderungen gemeistert haben und damit bestens gerüstet sind für den weiteren Lebensweg und den damit verbunden Aufgaben.

Den guten Wünschen schlossen sich die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer an, die ebenfalls einige persönliche Worte an die Klassen richteten. Untermalt wurden die feierlichen Übergaben der Abschlusszeugnisse durch Reden der Klassensprecher, Fotoshows und musikalische Beiträge. Den Hauptschulabschluss bestanden haben: Mariella Baric, Philipp Breton, Enrico Greco, Pia Kluge, Feliks Kolisnichenko, Tom Kynast, Leonora Osmanaj, Fabien Papa, Julian Thiebes. Eine Belobigung erhielten Dajana Budimir, Virginia Ciadamidaro, Fatih Evirgen und Leah Kunder. Timo Hiller erhielt einen Preis.