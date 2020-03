Mitgliedergewinnung im Blick

06.03.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Der Tennisverein Altenriet hatte Hauptversammlung

Ursula Zizelmann und Stefan Zizelmann (rechts) wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Links Vorsitzender Thomas Melchinger.

ALTENRIET (pm). Zur Hauptversammlung des Tennisvereins konnte Vorsitzender Thomas Melchinger 27 Mitglieder begrüßen. In seinem Bericht gab er bekannt, dass die Plätze sowie die Außenanlage am 21. und 28. März gerichtet werden. Die Saisoneröffnung könnte am 26. April stattfinden. Die Toscano Open mit Herren-Doppeln sollen dieses Jahr wieder ausgetragen werden. Es soll auch wieder einen Saisonabschluss in Form eines Bändelesturniers für alle Mitglieder geben. Zum Thema Jugend berichtete er von einer Kooperation mit Neckarhausen und Neckartenzlingen. Melchinger stellte die Aktion „Deutschland spielt Tennis“ vor. Dieser Aktionstag sei am Samstag, 2. Mai. Im Vorjahr hätten an dieser Aktion über 2000 Vereine teilgenommen, es seien über 12 500 neue Mitglieder gewonnen worden.