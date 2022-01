Schwerpunkte

Mit Wiener Leichtigkeit ins neue Jahr gestartet

10.01.2022 05:30, Von Gabriele Böhm — E-Mail verschicken

Das Neujahrskonzert des Kulturrings Neckartenzlingen war im Rahmen des Möglichen sehr gut besucht. Die Musiker ernteten viel Beifall.

Sopranistin Elvira Hasanagic und Tenor Jenish Ysmanov (links) musizierten in Neckartenzlingen mit der Württembergischen Philharmonie Reutlingen unter der Leitung von Gastdirigent Thomas Herzog (Mitte). Foto: Böhm

NECKARTENZLINGEN. „Wir sind froh, dass wir diese Veranstaltung nach einer gefühlten Ewigkeit auf die Bühne bringen können. Es steckt viel Herzblut darin“, sagte Wolfgang Stamm vom Kulturring. Am Freitagabend fand in der Melchior-Festhalle das traditionelle Neujahrskonzert statt, das im Rahmen der Coronaverordnungen sehr gut besucht war. Der obligatorische Sektempfang wurde durch die Überreichung eines Piccolos an die Gäste ersetzt.