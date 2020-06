Schwerpunkte

Mit „Mondbläsern“ gegen die Isolation

02.06.2020 05:30, Von Ewald Göhring — E-Mail verschicken

„Die Mondbläser“ spielen jeden Tag Posaunenmusik für Unterensinger Bürger

Die Corona-Pandemie brachte und bringt immer noch so einige Aktionen und Gruppen hervor, die es sonst wahrscheinlich eher nicht gegeben hätte. So auch „Die Mondbläser“: Sie sind eine Gruppe Posaunenspieler, die sich an verschiedenen Orten in der Gemeinde zum Spielen treffen.

Die Unterensinger „Mondbläser“ spielen jeden Tag für ihre Mitmenschen. Foto: ego

UNTERENSINGEN. Eine kleine Gruppe des Posaunenchors hat sich zu Beginn der Corona-Pandemie zusammengefunden und „Die Mondbläser“ gegründet. Sie haben große Freude an ihren Instrumenten und zeigen das an sieben Tagen in der Woche.