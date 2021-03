Schwerpunkte

Bürgermeisterverabschiedung und Amtseinsetzung: Mit Martin Fritz geht in Großbettlingen ein Top Schultes

10.03.2021 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Unter Corona-Bedingungen wurde das 40-jährige Wirken des Großbettlinger Bürgermeisters gewürdigt und mit Christopher Ott sein Nachfolger vereidigt

In 40 Jahren kommt viel zusammen. So lange lenkte Martin Fritz als Bürgermeister die Geschicke Großbettlingens. So war es auf dem Podium eine lange Liste derer, die ihn zum Abschied würdigten, auch wenn in der Sporthalle, mit großem Abstand verteilt, nur rund 70 Gäste dabei sein konnten. Eine Live-Übertragung mit Unterstützung unserer Zeitung erweiterte den Kreis jedoch. Das Video zum Nachschauen finden Sie auf unserer Stream-Seite. Eine Bilderstrecke von der Veranstaltung finden Sie auf unserer Bilderstreckenseite.

Stellvertretender Bürgermeister Michael Fronmüller (links) überreicht Martin Fritz die Urkunde zur Ehrenbürgerschaft. Fotos: Holzwarth

GROSSBETTLINGEN. In der Großbettlinger Halle wehte am Montagabend ein frischer Wind, nicht etwa schon, weil zur gleichzeitigen Amtseinsetzung Fritz’ Nachfolger Christopher Ott gekommen war. Vielmehr wurde maximal belüftet und zuvor schon hatten sich alle Gäste einem Corona-Schnelltest durch die anwesende DRK-Bereitschaft unterzogen. Begrüßt wurden sie wie die 1343 Interessierten zu Hause an den Bildschirmen vom Stellvertretenden Bürgermeister und Gemeinderat Michael Fronmüller, durch den Abend führte Moderator Matthias Berg. Für die virtuose musikalische Umrahmung sorgten Jeremias Burk (Cello) und Jakob Bonasera (Klavier).