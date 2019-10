„Mit Leib und Seele dabei“

02.10.2019, Von Sophie Noël — E-Mail verschicken

Maria und Rolf Hiller sind heute 60 Jahre verheiratet und freuen sich auf die weitere Ehezeit

Maria und Rolf Hiller in ihrem Blumengarten Foto: Noël

FRICKENHAUSEN. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, sagt Maria Hiller geborene Schnizler. Vor etwa 62 Jahren lernte sie Rolf Hiller auf einem Handharmonika-Fest in Hülben kennen. Maria war damals 20 Jahre alt und arbeitete als Näherin. Rolf, der ein knappes Jahr älter ist, war als Maurer tätig. Nach zwei Jahren heirateten sie schließlich in Marias Heimatort Hülben. Das Hochzeitsfest fand im engsten Kreis statt und der Musikverein Frickenhausen, in dem Rolf schon damals Tenorhorn spielte, brachte Musik in das Gasthaus zum Adler. Jetzt sind sie 80 Jahre alt und leben in Rolfs Heimatort Frickenhausen, im selbst gebauten Haus des gelernten Maurers. „Das ist unser Ersparnis“, sagt Rolf stolz.

Eine Hochzeitsreise haben die beiden nicht gemacht, da dies damals noch nicht so Mode gewesen sei, so Maria. Erst nachdem das Haus um 1962 fertiggestellt war, machten sie sich auf die „Liebesreise“, wie Rolf sie nennt. Mit der Bahn sind sie an die Zugspitze gefahren und erlebten dort ihren ersten gemeinsamen Urlaub.