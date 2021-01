Schwerpunkte

Panorama-Therme Beuren: Mit jedem Schließtag steigt das Defizit

30.01.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Derzeit rechnet der Kurdirektor mit Mindereinnahmen von fünf Millionen Euro bei der Panorama-Therme in Beuren

Noch keine Perspektive gibt es für die Wiedereröffnung der Panorama-Therme in Beuren. Mit jedem Schließtag steigt das Defizit. Bürgermeister Daniel Gluiber rechnet durch die Corona-Maßnahmen aktuell mit Mindereinnahmen von fünf Millionen Euro. 1,6 Millionen Euro könnten an Hilfen von Bund und Land kommen. Ansonsten steigen die Schulden der Gemeinde.

Die Panorama-Therme in Beuren ist seit dem 1. November verwaist. Für die Wiedereröffnung gibt es noch keinen Termin. Foto: Holzwarth

BEUREN. In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Beuren ist es um die Bilanz der Panorama-Therme des Jahres 2019 gegangen. „Ein Blick in die Vergangenheit kann auch mal gut tun“, sagte Kämmerer Markus Walter, bevor er die Zahlen vorstellte. Denn vor dem Corona-Virus waren die Zeiten für die Therme um einiges besser als heute. Das Ziel sei es immer gewesen, in der Bilanz eine schwarze Null zu erreichen. Das ist im Jahr 2019 auch noch nahezu gelungen. Am 31. Dezember 2019 steht in der Jahresbilanz nur ein geringer Verlust von 9985 Euro. Bei Erträgen von 7,341 Millionen Euro und Aufwendungen von 7,351 Millionen Euro sei das Ergebnis so gut wie ausgeglichen. Allein rund 3,6 der insgesamt 6,4 Millionen Euro für den Ausbau des Gastronomie-Trakts sind in der 2019er Bilanz als Investitionen dabei. Es wurde ein neues Darlehen über 5,5 Millionen Euro aufgenommen, das die Gesamtverschuldung der Therme Ende 2019 auf 7,9 Millionen Euro erhöhte. 2,5 Millionen Euro entfielen 2019 auf Personalkosten, 2,8 Millionen Euro wurden für Material inklusive Instandhaltung, Energie und Reinigung fällig.