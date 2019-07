Talent-Tag am Bewegungszentrum PfulbGroßer Andrang herrschte jüngst beim Talent-Tag am Bewegungszentrum Pfulb. Viele Teilnehmer ließen sich am Talent-Tag am Bewegungszentrum Pfulb vom Regen nicht abhalten.(gk) Die teilweise von weit her angereisten Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, sich in den…

Mehr