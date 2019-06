Mit Filmmusik und Fußball

Das Sommerkonzert am Gymnasium Neckartenzlingen begeisterte die Zuhörer

In der Aula des Schulzentrums in Neckartenzlingen ist eigentlich immer etwas los. In den Pausen tummeln sich dort die Schüler. Einmal im Jahr jedoch verwandelt sich die Aula in einen Konzertsaal und bietet Raum für so manchen Hörgenuss. Dieser Tage stand wieder das Sommerkonzert an.