Mit dem Gleitschirm von Neuffen bis ins Allgäu

14.07.2022

NEUFFEN. Ein ganz besonderer Tag war neulich für die Neuffener Gleitschirmflieger. Am Nordstartplatz über dem Thermalbad Beuren gestartet, landeten sechs Piloten nach über 100 Kilometern im Allgäu. Matthias Stiefelmaier landete nach über sieben Stunden und 184 Kilometern in Buching bei Füssen, Herbert Porst und Jürgen Decker nach 150 Kilometern in Oberstdorf am Nebelhorn. Auch Oberstaufen und Isny bekamen Besuch von der Alb. Rainer Tirgrath und Eberhard Raichle fanden dort nach über fünf Stunden wieder auf den Boden. Auch bei zahlreichen nationalen und internationalen Wettbewerben sammelten die Piloten und Pilotinnen vom Hohenneuffen Erfolge.

Ein Gleitschirmflieger beim Start oberhalb von Beuren. Foto: pm

Zur guten Stimmung im Verein trug auch die Hauptversammlung bei. Einstimmig wurde der Vorstand im Amt bestätigt, an der Spitze Martin Heber und sein Vize Rolf Stiefelmeier. Gleich darauf brachen die letzten Drachenflieger zur jährlichen Flugsession in Kärnten auf. Fünf Flugtage mit zahlreichen unfallfreien Flügen waren den Neuffenern beschert; dabei hatten die Gleitschirmflieger keine Chance gegen ihre Kollegen mit den Drachen, denen es zweimal gelang, nach knapp 200 Kilometern über die Lienzer und Sillianer Dolomiten wieder in Greifenburg zu landen. pm