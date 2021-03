Schwerpunkte

Mit Briefmarken den Ärmsten helfen - Bempflinger Viertklässler sammeln für Kinderwerk Lima

20.03.2021 05:30, Von Kirsten Oechsner — E-Mail verschicken

Bempflinger Viertklässler sammeln für das Kinderwerk Lima – Dort wird die Schulbildung von Kindern unterstützt

Hinter den Viertklässlern der Grundschule Auf Mauern liegt ein Jahr, das alles andere als normal war: Schule, Freizeit und selbst das Familienleben sind immer noch von Corona geprägt. Doch sie wissen, dass es vielen Jungen und Mädchen in anderen Teilen der Welt noch viel schlechter geht.

Die Kinder der Klassen 4a und 4b der Grundschule Auf Mauern mit ihren kreativ gestalteten Sammelboxen Foto: Oechsner

BEMPFLINGEN. Deshalb beteiligen sich die jungen Bempflinger im Rahmen des evangelischen Religionsunterrichts engagiert an einer ungewöhnlichen Aktion für das Kinderwerk Lima: Sie sammeln Briefmarken. „Klar, weiß ich, was Briefmarken sind“, gibt eine Schülerin kess zu. Doch gesehen habe sie, das müsse sie zugeben, in Zeiten von E-Mail, Facebook, Whatsapp und Co noch nicht viele. Das hat sich in den vergangenen Wochen für sie und ihre Mitschüler aber gewaltig geändert: Die unterschiedlich geschmückten Sammelboxen der Schüler sind prall gefüllt mit Marken, ganze Familienclans hat die Sammelleidenschaft gepackt und es werden die unterschiedlichsten Ressourcen angezapft.