Mit bewährter Mannschaft ins neue Vereinsjahr

14.04.2020 05:30, Von Günter Stoll — E-Mail verschicken

Hundesportverein Aichtal Oberensingen und Umgebung tagte

NT-OBERENSINGEN. Trotz massiver Beschränkungen durch die Corona-Krise konnte die Jahresversammlung des Hundesportvereins Aichtal Oberensingen, in dem zahlreiche Mitglieder auch aus Gemeinden des Umlands zusammengeschlossen sind, glücklicherweise noch vorher über die Bühne gehen. Denn trotz der Schließung bei der Ausbildung und auch im Übungsbetrieb können die satzungsgemäß neu gewählte Vereinsführung und die Geschäftsstelle auch „für die Zeit danach“ zumindest auf dem Papier oder per Telefon agieren und terminieren. Erfreulich war auch, dass sich aus der Führungsebene keine großen Veränderungen ergaben, so dass altbewährte Hundesportler und Hundefreunde nach wie vor am Ruder sind und die Geschicke des Vereins lenken.