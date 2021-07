Schwerpunkte

Mit 100 Jahren noch am Klavier

10.07.2021 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Die Nürtingerin Hildegard Zuck begeht morgen den dreistelligen Geburtstag

Ein Jahr bevor Hildegard Zuck am 11. Juli 1921 geboren wurde, war ihre Heimatstadt im Gebiet des schlesischen Vorgebirges gerade zwischen Polen und der damaligen Tschechoslowakei aufgeteilt worden. In ihrem langen Leben gab es noch so manche wechselvolle Ereignisse. Am morgigen Sonntag begeht die Nürtingerin im Seniorenheim Kursana ihren 100. Geburtstag.

Hildegard Zuck blickt auf ein hundertjähriges Leben zurück. ug

NÜRTINGEN. Kontaktdaten hinterlegen, Fieber messen lassen und Corona-Schnelltest sind obligatorisch vor dem Besuch in der Einrichtung an der Europastraße in Nürtingen, gemeinsam mit Enkelin Meike und deren Tochter Maia. Routiniert wird die Prozedur vom Personal erledigt. Beim Betreten des Zimmers von Hildegard Zuck geborene Baron sitzt die alte Dame gerade am Tisch vor dem Fenster und ist in ein Kreuzworträtsel vertieft, das fast schon vollständig ausgefüllt ist. Eine Brille hat sie dabei nicht auf. Sich geistig zu fordern, hat sie nie aufgegeben, auch wenn es im Gespräch doch immer wieder zu Erinnerungslücken kommt, was bei so vielen Jahren des Erlebten aber auch kein Wunder ist.