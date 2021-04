Schwerpunkte

Metzingen wählt neuen Rathauschef

Carmen Haberstroh und Patrick Roth wollen Oberbürgermeister werden

METZINGEN (ali). Am 2. Mai wird in der Nachbarkommune Metzingen ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Um die Nachfolge von Dr. Ulrich Fiedler, der seit 1. April Landrat im Landkreis Reutlingen ist, bewerben sich Carmen Haberstroh und Patrick Roth. Die 49-jährige Carmen Haberstroh ist in Metzingen keine Unbekannte. Sie ist seit 1995 bei der Stadtverwaltung beschäftigt. als Kaufmännische Leiterin der Stadtwerke und als Stadtkämmerin hatte sie wichtige Leitungsfunktionen inne, bevor sie vor fünf Jahren vom Gemeinderat zur Finanzbürgermeisterin gewählt wurde.

Zweiter Bewerber für das Amt des Metzinger Oberbürgermeisters ist Patrick Roth. Der Metzinger ist 30 Jahre alt und Kaufmann für Versicherungen und Finanzen. Die Bewerbungsfrist ist am Mittwoch abgelaufen. Gewählt wird am Sonntag, 2. Mai. Eine eventuelle Neuwahl ist für den 16. Mai terminiert. Die Kandidatenvorstellung ohne Publikum ist am 21. April in der Metzinger Stadthalle. Sie wird aufgezeichnet und ist ab 22. April im Internet auf der Homepage der Stadt Metzingen abrufbar.