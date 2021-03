Schwerpunkte

Menschen über 70 werden geimpft - Sozialministerium äußert sich zu Irritationen und Unklarheiten

12.03.2021 05:30, Von Andreas Warausch

Immer wieder war in den letzten Tagen von Irritationen zu hören, nachdem verlautete, dass sich nun auch Menschen über 70 und unter 80 Jahren gegen Corona impfen lassen könnten. Die Menschen lasen in der Presse und im Internet davon, hörten es im Radio und sahen es im Fernsehen – doch wie mancher beklagte, wusste nicht jeder in den 116-117-Callcentern, die die Impftermine für die Kreisimpfzentren vergeben, davon. Andrea Wangener, Pressesprecherin des Esslinger Landratsamts, verwies gestern auf Anfrage auf die landesweite Vergabe der Termine und sagte, dass man in den Kreisimpfzentren natürlich der Impfstrategie des Landes folge. Dann werde also geimpft, wenn die entsprechende Verordnung erlassen werde. Bislang sei ihr aber nur die Pressemitteilung des Sozialministeriums bekannt.