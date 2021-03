Schwerpunkte

Mensabau in Neuffen liegt im Zeitplan

25.03.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Neuffener Gemeinderat stimmt Küchenplanung zu

NEUFFEN (psa). Der Gemeinderat gab am Dienstabend grünes Licht für die Küchenplanung der neuen Schulmensa. Architekt Ulrich Brost und Mensaberaterin Margret Schade von der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung stellten die Planungen vor. Die Küche soll so ausgelegt sein, dass bis zu 200 Essen zubereitet werden können. Außerdem sind in der Planung Erweiterungsflächen für weitere Küchengeräte vorgesehen, sodass im Fall einer steigenden Nachfrage nach Essen die Kapazität der Mensa erhöht werden könnte. Insgesamt kostet die Ausstattung der Küche 305 000 Euro - etwa 16 000 Euro mehr als ursprünglich veranschlagt. Die Mensa soll künftig an vier Tagen pro Woche in Betrieb sein. Davon an drei Tagen mit einer Belegschaft aus Haupt- und Ehrenamtlichen. An einem Tag soll die Mensaleitung allein den Betrieb übernehmen.

Der Gemeinderat stimmte außerdem der Beschränkten Ausschreibung der Innenarbeiten der Mensa zu.