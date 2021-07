Schwerpunkte

Mensa in Neuffen wird nach Adolf Leuze benannt

23.07.2021 05:30, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Der Neuffener Gemeinderat stimmt einstimmig dafür, die Schulmensa nach dem Unternehmer und Stiftungsgründer Adolf Leuze zu benennen.

NEUFFEN. „Diese Sitzung wird in die Geschichte eingehen“, sagte die stellvertretende Bürgermeisterin Elke Muckenfuß am Dienstagabend nicht ganz ernst gemeint zur Eröffnung der Gemeinderatssitzung. Weil Bürgermeister Matthias Bäcker erkrankt ist, musst seine ehrenamtliche Stellvertreterin die Sitzungsleitung übernehmen. Weil aber außer dem Bürgermeister auch Hauptamtsleiter Jörg Stuhlmüller im Krankenstand war, saßen Muckenfuß und Kämmerer Bernd Eggstein als Zweiergespann am Tisch des Ratsvorsitzes. Und als wäre das nicht der Neuerung genug, wurde am Dienstag zum ersten Mal das neue Ratsinformationssystem verwendet und die Sitzungsunterlagen in digitaler Form auf die Tablets der Stadträtinnen und Stadträte aufgespielt. Zur Sicherheit gab es eine weitere Ausfertigung in Papierform.

Der Gemeinderat sollte über die Namensgebung für die neue Schulmensa abstimmen. Einstimmig und ohne Aussprache folgte das Gremium dem Verwaltungsvorschlag, die Mensa nach dem Unternehmer und Stiftungsgründer Adolf Leuze zu benennen. Er hatte es sich schon zu Lebzeiten zur Aufgabe gemacht, die Neuffener Realschule mit Stiftungsgeldern zu unterstützen. Unter anderem auch den Bau der Mensa. Deshalb soll Leuzes Name künftig an der Fassade angebracht werden.

Stadtwerke Neuffen mit über 800 000 Euro Gewinn