Schwerpunkte

Melchinger erhält Landesehrennadel in Altenriet

20.12.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Bernd Müller (links) hat Thomas Melchinger die Landesehrennadel überreicht. Foto: Selle

ALTENRIET. Als krönenden Abschluss der letzten Gemeinderatssitzung in diesem Jahr hat Altenriets Bürgermeister Bernd Müller eine Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg und die damit verbundene, von Ministerpräsident Winfried Kretschmann unterzeichnete Urkunde an Thomas Melchinger überreicht. Die Ehrung war bereits im Frühjahr 2020 im Rahmen des Brezelmarktes geplant, der aber 2020 ebenso wie 2021 und 2022 wegen Corona abgesagt wurde. Mit der Ehrung werden besondere Verdienste im langjährigen ehrenamtlichen Engagement ausgezeichnet. Melchinger ist seit 24 Jahren bei der Brezelmarktgesellschaft dabei und zeichnete in mehreren Jahren als Geschäftsführer für die Organisation des großen Heimatfestes verantwortlich. Zudem ist er seit 20 Jahren Vorsitzender des Tennisvereins Altenriet. In seiner Ansprache dankte der Geehrte allen für die Unterstützung. lcs