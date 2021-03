Neuffen passt die Gebühren für Bestattungen anNEUFFEN. Im Neuffener Gemeinderat wurde am vergangenen Dienstag einstimmig beschlossen, die Bestattungsgebühren anzupassen. Ziel sei es, den Kostendeckungsgrad bei 60 Prozent zu halten, so Bürgermeister Matthias Bäcker. So steigen die Kosten für ein…

Mehr