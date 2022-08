Schwerpunkte

Mehr Sprachkurse und Perspektiven notwendig

25.08.2022 05:30, — E-Mail verschicken

SPD-Kreistagsfraktion veranstaltete Ehrenamtsforum zur aktuellen Situation Geflüchteter im Landkreis Esslingen.

FRICKENHAUSEN. Auf Einladung der SPD-Kreistagsfraktion im Landkreis Esslingen trafen sich Ehrenamtliche aus dem ganzen Landkreis zum nunmehr fünften Ehrenamtsforum zur Flüchtlingshilfe in Frickenhausen. Der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion Michael Medla aus Nürtingen freute sich, dass viele Ehrenamtsarbeitskreise vertreten waren, um mit Vertretern der SPD über die aktuelle Situation in Austausch zu kommen. Um die aktuellen Entwicklungen durch den Ukraine-Krieg sowie die rechtlichen Entwicklungen für bereits in Deutschland lebende Geflüchtete durch den Bund in den Blick zu nehmen, war der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Nils Schmid, zu Gast.

Der Nürtinger Bundestagsabgeordnete dankte den Ehrenamtlichen für ihren jahrelangen Einsatz. Positiv hob er hervor, dass mit der Ampel im Vergleich zur vorherigen Regierung nun ein gemeinsamer Kurs für ein Einwanderungsland möglich wird. Das neue Fachkräftezuwanderungsgesetz habe im Zuge von Covid-19 noch zu wenig Resonanz erreicht und soll intensiviert werden. „Wir spüren den Fachkräftemangel immer stärker. Umso unverständlicher ist es, weitere Hürden in den Weg zu stellen, wenn jemand arbeiten möchte“, betont Schmid den Willen der Koalition, Zugewanderten eine bessere Perspektive zu gewähren.