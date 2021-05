Schwerpunkte

Mehr Parkplätze in Schlaitdorf geplant

19.05.2021 05:30, Von Gabriele Böhm — E-Mail verschicken

Im Gemeinderat wurde der Entwurf eines Parkraumkonzepts vorgestellt

Die Ortsmitte von Schlaitdorf hat eine historisch gewachsene Bebauung, zu der auch eng stehende Häuser und schmale Straßen gehören. Was idyllisch aussieht, steht aber oft im Widerspruch zu modernem Verkehr. Im Gemeinderat stellte Bürgermeister Sascha Richter die Entwurfsplanung für ein Parkraumkonzept vor.

Vor Ort traf der Gemeinderat mit Bürgermeister Richter (rechts) die Entscheidung für ein Wartehäuschen mit großen Glasflächen und zurückhaltender Metallkonstruktion an der Haltestelle in der Hauptstraße. Foto: Böhm

SCHLAITDORF. „Das Parken in Schlaitdorf ist problematisch“, sagte Richter. Besonders die Ortsdurchfahrt zwischen Fußgängerampel und Schönbuchweg biete wenig Parkmöglichkeiten. Die Anwohner hatten daher die Gemeindeverwaltung gebeten, Parkraum auszuweisen. Die Gemeinde hat daraufhin das Parkraumkonzept beim Ingenieurbüro Walter in Nürtingen in Auftrag gegeben.