Mehr Impfaktionen vor Ort im Kreis

27.03.2021

Landratsamt: Menschen über 80 bekommen weitere Angebote

(la) Das Corona-Impfkonzept, das vom Landkreis Esslingen für Menschen über 80 Jahren in den Kommunen gestartet worden ist, wird gut angenommen. Inzwischen sind 19 weitere Pop-Up-Impfaktionen in Städten und Gemeinden terminiert.

„Ich freue mich, dass wir beim Impfen mit unserem Konzept Menschen über 80 Jahren ein zusätzliches Angebot machen können“, sagt Landrat Heinz Eininger. Nachdem das Sozialministerium den Landkreisen beim Impfen freiere Hand ließ, hat der Landkreis in Zusammenarbeit mit den Maltesern Anfang März ein Impfkonzept erstellt. Das sieht vor, dass in den Städten und Gemeinden oder mit Terminkontingenten in einem Kreisimpfzentrum vorrangig Menschen über 80 Jahre geimpft werden, die im Landkreis Esslingen leben und bisher keinen Impftermin bekommen haben oder denen der Weg in ein Kreisimpfzentrum zu beschwerlich ist – insgesamt leben rund 36 000 Menschen in dieser Altersgruppe im Landkreis.

In der vergangenen Woche sind die Impfaktionen vor Ort für Menschen über 80 Jahren in Altbach und in Notzingen gestartet. „Diese Aktionen sind erfolgreich verlaufen, alles war sehr gut organisiert“, berichtet Marc Lippe, der Geschäftsführer der Malteser im Landkreis Esslingen. Inzwischen sind mit 19 weiteren Kommunen im Landkreis Termine für Impfaktionen vor Ort oder in den Kreisimpfzentren vereinbart worden.