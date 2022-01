Schwerpunkte

Mehr Betreuung in der Kernzeit

26.01.2022

Gemeinderat: Modifizierung zugestimmt – Netz-Anteile zurückkaufen.

SCHLAITDORF. Einstimmig beschlossen wurde am Montag die Änderung der bestehenden Betreuungsangebote in der Kernzeit der Grundschule. Damit reagiert der Gemeinderat auf die Ergebnisse der Bedarfsabfrage im Mai 2021, die eine größere Flexibilität und weitere Betreuungsangebote anregten.

Wie Bürgermeister Richter mitteilte, hätten Gemeindeverwaltung und Leitung der Kernzeitbetreuung daraufhin die Angebote für das Schuljahr 2022/2023 modifiziert. Neu ist vor allem ein flexibler Tag mit Betreuung von 11.15 bis 16 Uhr, freitags bis 14 Uhr.

Die Zehnerkarte, so Kernzeitleiterin Kathleen Zizelmann, werde gut genutzt. Auf die Frage von Gustav Breitling (AWV), ob das Personal für die neue Regelung ausreiche, bestätigte sie, dass glücklicherweise eine Seniorin, früher Pflegekraft, einspringe, falls Personal erkranke.

Einig war sich der Gemeinderat auch bei der Rückübertragung der Anteile an der Neckar Netze Bündelgesellschaft an die Gemeinde. 2013 hatte Schlaitdorf einen Stromkonzessionsvertrag mit der EnBW Regional AG abgeschlossen. Damals hatte sich die Gemeinde mit einem Eigenkapitalanteil in Höhe von 50 000 Euro an der Neckar Netze GmbH beteiligt, für weitere rund 80 840 Euro war der Neckar Elektrizitätsverband eingesprungen.