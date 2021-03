Schwerpunkte

Mehr Angebote für Schnelltests in Wolfschlugen

27.03.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Wolfschlüger können in Filharmonie und Festhalle Nachweis bekommen

WOLFSCHLUGEN (pm). Für die Einwohner von Wolfschlugen wird das Angebot der Schnelltestungen auf Corona im Untergeschoss der Turn- und Festhalle erweitert. Bürgermeister Matthias Ruckh freut sich, dass das Testangebot der Gemeinde künftig noch niederschwelliger wird für die Bürgerinnen und Bürger, die einen Nachweis benötigen, zum Beispiel für Kranken- und Altenheimbesuche.

Ab dem kommenden Dienstag, 30. März, wird das Team der Rosen-Apotheke immer dienstags und donnerstags von 13.30 bis 14.30 Uhr in der Turn- und Festhalle die Tests vornehmen. Anmeldungen sind immer zwei Tage vorher mit dem Betreff „Bürgertestung“ per E-Mail unter info@rosen-apotheke24.de oder persönlich in der Rosen-Apotheke, Nürtinger Straße 4, möglich.

Grundsätzlich dürfen sich bei den Schnellteststationen nur Personen testen lassen, die keine Covid-19-Symptome aufweisen. Diese Personen sollten an einer der Schwerpunktpraxen oder an einer der Corona-Teststationen in Oberensingen (zukünftig in Wernau) oder an der Messe Stuttgart einen PCR-Test machen.

In Abstimmung mit der Stadt Filderstadt und dem DRK Filderstadt besteht für Menschen aus Wolfschlugen ab sofort auch die Möglichkeit, sich im Testzentrum in der Filharmonie, Tübinger Straße 40, in Bernhausen kostenfrei testen zu lassen.

Das Testzentrum ist zu folgenden Zeiten geöffnet: dienstags von 16 bis 20 Uhr, donnerstags von 16 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr sowie am 3. April zusätzlich von 14 bis 17 Uhr.

Eine Buchung über das Portal www.drk-filderstadt.de/schnelltest ist jederzeit möglich.