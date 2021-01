Schwerpunkte

19.01.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Das Neuffener Pfeffertagswiegen erbringt auch in der Homeoffice-Version 1672 Euro für die gute Sache

Die 27. Auflage des Neuffener Pfeffertagswiegens ist zum ersten Mal nicht öffentlich in der Stadthalle über die Bühne gegangen. Stattdessen haben sich die Teilnehmer zu Hause auf die eigene Waage gestellt, das Ergebnis per E-Mail an Waagmeister Willy Heinickel übermittelt und Geld für die Aktion „Licht der Hoffnung“ überwiesen. 1672,20 Euro kamen zusammen.

Auch ohne Präsenzveranstaltung in der Neuffener Stadthalle kann sich das Ergebnis des Pfeffertagswiegens sehen lassen. Für die Aktion „Licht der Hoffnung“ hat Organisator Willy Heinickel (links) einen Scheck über 1672,20 Euro an Thomas Holzwarth, Marketingleiter des Senner-Verlags (rechts), und Redakteur Lutz Selle (Zweiter von rechts) überreicht. Bürgermeister Matthias Bäcker (Zweiter von links) hatte zuvor bereits für eine zusätzliche Spende der Stadtwerke Neuffen in Höhe von 500 Euro gesorgt. Foto: Jürgen Holzwarth

NEUFFEN. Im Jahr 2019 hatten sich 204 Teilnehmer in der Stadthalle in Neuffen von Waagmeister Willy Heinickel wiegen lassen und ein Gesamtgewicht von 16 932 Kilogramm erreicht. Mehr als die Hälfte der damaligen Teilnehmer des Pfeffertagswiegens haben die Idee von Heinickel unterstützt, der die Veranstaltung nicht komplett dem Corona-Virus zum Opfer fallen lassen wollte. 108 Personen stellten sich im „Homeoffice“ auf die eigene Waage, schickten ihr Ergebnis per E-Mail an den Veranstalter und brachten ein Gesamtgewicht von 8746,6 Kilogramm zusammen. Erwünscht war zudem eine Überweisung von zehn Euro pro Teilnehmer. Einige haben sogar deutlich mehr für die gute Sache beigesteuert. Denn der Betrag kommt komplett sechs sozialen Projekten zugute, die in dieser Saison durch die Aktion „Licht der Hoffnung“ der Nürtinger und Wendlinger Zeitung unterstützt werden.