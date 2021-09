Schwerpunkte

Mediusklinik in Ruit ist Schwerpunktklinik Herzinsuffizienz

29.09.2021 05:30, Von Amelie Pyta

Die Medius-Klinik in Ostfildern-Ruit wurde als Schwerpunktklinik für Herzinsuffizienz zertifiziert.

OSTFILDERN-RUIT. Es pumpt Blut durch unseren Körper und sorgt dafür, dass unsere Organe mit Sauerstoff versorgt werden: das Herz. Doch wenn das lebenswichtige Organ nicht mehr richtig funktioniert, sollte man nicht zögern, einen Arzt zu kontaktieren.

Denn Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind seit Jahren die häufigste Todesursache in Deutschland. Und die Herzinsuffizienz, auch Herzschwäche genannt, ist der häufigste Grund für einen stationären Aufenthalt im Krankenhaus bei Patienten über 65 Jahren. Rund zwei bis vier Millionen Menschen leiden in Deutschland an einer Herzschwäche.

Die Medius-Klinik in Ostfildern-Ruit ist im kardiologischen Bereich mit der Chest Pain Unit, einer Diagnostik- und Therapieeinheit zur Versorgung von Patienten mit akuten Brustschmerzen, bereits gut aufgestellt. Nun wurde das Krankenhaus von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie-, Herz- und Kreislaufforschung und der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie als Schwerpunktklinik für Herzinsuffizienz ausgezeichnet.