Schwerpunkte

McDonald's in Aichtal eröffnet am 2. Dezember

21.11.2022 17:18, — E-Mail verschicken

Das Schnellrestaurant McDonald’s öffnet am 2. Dezember im neuen Gebäude im Gewerbegebiet die Pforten. Angekündigt ist ein Familienfest mit dem Maskottchen des VfB Stuttgart und weiteren Aktionen.

In wenigen Tagen wird in dem neuen Gebäude im Gewerbegebiet in Aich ein McDonald’s-Restaurant eröffnen. Foto: Holzwarth

AICHTAL-AICH. Wer gerne Burger isst, hat künftig in Aichtal einen neuen Anlaufpunkt. Nach rund viermonatiger Bauzeit eröffnet in der Margarete-Steiff-Straße 3 ein neues McDonald’s-Restaurant. Das Restaurant wird im neuen Design Luna gestaltet. Das Design ist für Michael Betzien dabei mehr als nur reine Ausstattung: „Im Luna-Design steht der Kreis als Symbol im Zentrum“, erläutert der Franchise-Nehmer. „Runde Kreisformen prägen aber nicht nur die Raumgestaltung, sondern auch die Anordnung der Sitze und setzen somit ein starkes visuelles Zeichen für Inklusivität und Einheit. Es geht schließlich immer auch darum, Menschen zusammenzubringen.“

Das neue Restaurant wird auch für die jüngsten Gästen mit einem Outdoor-Spieleland und einem digitalen Spieletisch (Magic Floor Table) ausgestattet. In der Lobby und auf der Terrasse finden 105 Gäste Platz.

Neben einem doppelspurigen McDrive und einem integrierten McCafé stehen laut einer Pressemitteilung des Unternehmens im Restaurant auch alle Service-Angebote eines „Restaurants der Zukunft“ zur Verfügung. Dazu zählen demnach digitale Bestellterminals, Tisch-Service sowie die Möglichkeit, die eigene Bestellung über die McDonald’s-App schon vorab mobil zu ordern und zu bezahlen.

Ladesäule für Elektroautos

Eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach soll schon in naher Zukunft zusätzliche Energie liefern. Das dritte Fenster im McDrive sowie eine zweite Drive-Spur sollen für einen schnelleren Bestellablauf sorgen, damit noch mehr Gäste gleichzeitig bedient werden können.

Auf dem McDonald’s-Grundstück in Aichtal soll zudem eine Schnell-Ladesäule für Elektrofahrzeuge mit 100 Prozent Ökostrom für die Restaurant-Gäste Platz finden. Betreiber der Säule, an der zwei Elektrofahrzeuge parallel geladen werden können, ist die Mobilitätsgesellschaft EWE Go.

Die Neueröffnung des Restaurants wird am Freitag, 2. Dezember gefeiert. Ab 13 Uhr können die Gäste auf VfB-Maskottchen Fritzle und Ballonkünstlerin Ballonina treffen. Fotobox, Glücksrad, Kinderschminken und Goodie-Bags für die ersten 60 Gäste hat Michael Betzien ebenso vorgesehen. Er ist seit 2014 Franchise-Nehmer von McDonald’s und betreibt neben dem neuen Restaurant in Aichtal noch sieben weitere Restaurants in Stuttgart und Filderstadt. Insgesamt beschäftigt er 400 Mitarbeiter. pm