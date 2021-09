Schwerpunkte

Materialmangel: Fertigstellung der Realschulmensa in Neuffen verzögert sich

22.09.2021 05:30, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Eigentlich sollte die Mensa an der Neuffener Realschule mit Schuljahresbeginn in den Probebetrieb gehen – doch der Mangel an Baustoffen, der derzeit vielerorts für Verzögerungen sorgt, trifft nun auch den Mensabau.

Ausbau statt Bewirtung: In der Mensa sind die Arbeiten ins Stocken geraten. Foto: Sandrock

NEUFFEN. Noch im März stand es ganz gut um den Bau der Realschulmensa. Doch dann schlug auch hier die Materialknappheit zu, die derzeit viele Baustellen im Land lahmlegt. Wochenlang ging fast nichts in und um das Mensagebäude.