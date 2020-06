Schwerpunkte

Markenbotschafter für Wein aus dem Täle

16.06.2020 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Werner Mönch und Jürgen Pfänder haben in Weinsberg eine Ausbildung zum Weinerlebnisführer absolviert – Ab Juli Führungen

Ein Spaziergang durch den Weinberg, den Blick über Reben und Streuobstwiesen streifen lassen und dazu noch ein Glas mit einer „blauen Mauer“ in der Hand halten – Werner Mönch und Jürgen Pfänder haben an der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt Weinsberg die Ausbildung zum Weinerlebnisführer abgeschlossen und bieten ab Juli Themenführungen an.

Werner Mönch (rechts) und Jürgen Pfänder haben in Weinsberg die Ausbildung zum Weinerlebnisführer erfolgreich abgeschlossen und bieten ab Juli Themenführungen mit Weinproben im Neuffener Weinberg an. Foto: privat

NEUFFEN. Der Weinwandertag in den Neuffener Weinbergen, in den zurückliegenden Jahren ein beliebter Treffpunkt für Genießer, musste in diesem Jahr leider ausfallen. „Unsere Kunden haben das sehr bedauert“, sagt Christine Anhut, Geschäftsführerin der Weingärtner–genossenschaft Hohenneuffen–Teck. Corona hat sich auch auf die Umsatzzahlen der Weingärtnergenossenschaft ausgewirkt. „Wir hatten unseren Verkauf zwar nur eine Woche zu“, sagt Geschäftsführerin Christine Anhut, aber weil viele Vereinsfeste ausgefallen sind, die Gastronomie geschlossen hatte und auch private Feiern, wie Konfirmationen oder Hochzeiten verschoben wurden, ging die Nachfrage zurück. Im Juli will die Genossenschaft wieder mit dem Sonntagsausschank in den Weinbergen starten. „Losgehen soll es am 5. Juli, selbstverständlich mit dem notwendigen Abstand“, freut sich Neuffens Bürgermeister Matthias Bäcker, Vorstandsvorsitzender der Weingärtnergenossenschaft, über das positive Signal. Der Ausschankwagen steht im Silvanerweg an der Wendeplatte Schloßsteige.