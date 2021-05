Schwerpunkte

Mann soll in Unterensingen zwei Personen lebensgefährlich verletzt haben – Polizei sucht Zeugen

22.05.2021 15:00, — E-Mail verschicken

Foto: SDMG/Woelfl

Am Freitagabend soll ein 31-jähriger Mann in der Unterensinger Ortsmitte zwei Personen lebensgefährlich verletzt haben. Der mutmaßliche Täter ist seitdem auf der Flucht. Wie die Polizei berichtet, kam es in ein einem Haus in der Nürtinger Straße zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen dem 31-Jährigen und dem 73-jährigen Vater seiner Lebensgefährtin. Hierbei soll der Beschuldigte den 73-Jährigen lebensgefährlich verletzt haben. Bei seiner Flucht aus dem Haus soll er dann wenige Meter entfernt auf einen laut Polizei wohl unbeteiligten 48-Jährigen getroffen sein, dem er ebenfalls lebensgefährliche Verletzungen zugefügt haben soll. Anschließend flüchtete der Beschuldigte zu Fuß in Richtung Schulstraße. Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot nach ihm. Auch ein Polizeihubschrauber und ein Mantrailerhund waren im Einsatz. Die Fahndung blieb aber bislang erfolglos. Gegen den 31-Jährigen wird wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Zur Tatwaffe macht die Polizei keine Angaben. Sie sucht nun dringend Zeugen insbesondere zu dem Vorfall auf dem Gehweg der Nürtinger Straße, bei welchem der 48-Jährige lebensgefährlich verletzt wurde. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Nürtingen, Telefon (0 70 22) 9 22 40 in Verbindung zu setzen. rik/lp