Schwerpunkte

Malwettbewerb

01.06.2021 05:30, — E-Mail verschicken

(pm) Am 1. Juni wird der internationale Kindertag gefeiert. Diesen Tag nimmt der Verein Schwäbisches Streuobstparadies zum Anlass und ruft zu einem Malwettbewerb auf. Kinder jeden Alters können ihre selbst gemalten Bilder bis zum 8. Juni einreichen. Das Thema des Wettbewerbs sind die Tiere der Streuobstwiesen. Zwischen den hochstämmigen Obstbäumen der Region fühlen sich zahlreiche Tierarten, wie seltene Vogelarten oder unzählige Insekten wohl. Die Kinder sind aufgerufen, die Streuobstwiesen zu erkunden und die Tiere auf Papier festzuhalten. Die gemalten Bilder können per Post, per E-Mail oder per Instagram und Facebook eingereicht werden. Unter allen Einreichungen wird eine Familienkarte für das Freilichtmuseum Beuren verlost. Informationen zur Einreichung und Teilnahme sind auf der Webseite des Vereins www.streuobstparadies.de unter Service/Neuigkeiten zu finden.