Maibaum in Linsenhofen

08.05.2021 05:30

Im vergangenen Jahr hätten die Linsenhöfer Handwerker mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr den 38. Maibaum am Kelterplatz in Linsenhofen aufgestellt. Wegen der Corona-Pandemie war dies nicht möglich. Auch in diesem Jahr war schon frühzeitig klar, dass eine Feier um das Aufstellen des Maibaums wieder nicht stattfinden kann. Ein zweites Jahr ohne Maibaum war für den Organisator der vergangenen Jahre, Jochen Ganter, undenkbar. Er stellte coronakonform mit einer minimalen Anzahl an Helfern eine stattlich gewachsene, mit Bändern verzierte Birke auf den Kelterplatz. pm