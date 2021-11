Schwerpunkte

Luftfilter für Großbettlinger Schüler

12.11.2021 05:30, Von Kirsten Oechsner — E-Mail verschicken

Der Großbettlinger Gemeinderat beschloss Anschaffung von zehn Luftfiltergeräten für die Schule. Finanziert werden die Geräte mit Spenden und Fördermitteln.

GROSSBETTLINGEN. Bislang hatten Gemeinde, Schulleitung und der Elternbeirat der Grundschule keinen Bedarf gesehen, Luftfilter in den Klassenräumen zu installieren. Doch da sich laut Bürgermeister Christopher Ott die Coronasituation immer weiter zuspitze, habe ein Umdenken eingesetzt: Die Schule soll mit zehn Luftfiltern ausgestattet werden. Da die derzeitige Lage bezüglich der kommenden Regelungen für den Schulbereich sehr unklar sei, habe man sich doch zur Anschaffung entschlossen: Die Lüftungsgeräte seien eine gute Möglichkeit, den Schülern möglichst lange einen Unterricht in Präsenz zu ermöglichen, erklärte der Bürgermeister. Sie seien auch außerhalb der Pandemie grundsätzlich ein gutes Mittel, um beispielsweise in Grippezeiten Viren aus der Luft zu holen.

Die Gemeinde hatte sich deshalb auf die Suche nach passenden Luftfiltergeräten gemacht, vor allem sollten sie im Schulalltag nicht zu laut sein. Der Grundschule wurde ein Testgerät zur Verfügung gestellt, das den Anforderungen entsprach. Das ausgewählte Exemplar verfügt über eine zweifache Filtrierung mit HEPA-14-Filter – der Wirkungsgrad sei, so Ott, optimal.