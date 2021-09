Schwerpunkte

Luftfilter für die Kinder von Neckartailfingen

16.09.2021 05:30, Von Rudi Fritz — E-Mail verschicken

Beim kurzfristig einberufenen Gemeinderatstermin in Neckartailfingen ist die Anschaffung von 21 Luftfiltern für die Grundschule und die Kindertageseinrichtungen beschlossen worden.

NECKARTAILFINGEN. Der Gemeinderat traf sich am Dienstagabend in der Festhalle Neckarallee. „Wir wollen wegen der Anschaffung von Luftfiltern für unsere Schule und unsere Kindertageseinrichtungen keine weitere Zeit mehr verlieren“, war für Bürgermeister Gerhard Gertitschke der Grund zur Einberufung der außerplanmäßigen Sitzung. Am vergangenen Montag hat in Baden-Württemberg das neue Schuljahr begonnen. Ziel der Landesregierung ist es, den Unterricht trotz der weiter schwelenden Corona-Pandemie im Präsenzunterricht durchzuführen. Dazu hat das Land für die Gemeinden ein Förderprogramm für die Anschaffung von Luftfiltern und CO2-Sensoren aufgelegt. Dabei werden 50 Prozent der Kosten in drei Meldezeiträumen übernommen.