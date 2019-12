Luft statt Feinstaub: Ein Baum für Neuffen

„Humor lässt die Welt schon ein Stückchen besser werden“, sagt der Kabarettist Christoph Sonntag (Zweiter von links). Das war ihm aber irgendwann nicht mehr genug, deshalb gründete er eine Stiftung mit dem Motto „Frischluft statt Feinstaub“ und ruft Gemeinden und deren Bürger zur Baumpflanzaktion auf. So auch gestern in Neuffen. „Dieser Baum rettet die Klimakatastrophe nicht, aber jeder Baum filtert die Luft“, sagte Sonntag, als er mit Bürgermeister Matthias Bäcker (links) einen frisch gepflanzten Spitzahorn einweihte. „Wir wollen das Bewusstsein wecken, damit Städte und Gemeinden selbst aktiv werden“, so Sonntag, der mit seinem Team vor Ort den richtigen Baum aussucht, die Stiftung übernimmt auch die Kosten für die Pflanzaktion. „Der Ahorn, säulenförmig gezogen, ist ideal für Städte, weil er keine große Ausladung in der Krone hat“, sagt Florian Hartmann (rechts) von der Firma Bühler, der den Baum mit seinen Kollegen setzte. Die Anwohner um Michael Kautz (Zweiter von rechts) tun ihren Teil ebenfalls dazu und spendieren einen Tisch und zwei Bänke für den Platz unter dem Baum. Für Neuffen ist es nicht der letzte Baum, der gepflanzt wird. Drei weitere Standorte stehen bereits fest. Und auch Christoph Sonntag hatte gestern noch zwei weitere Baumtermine in Leinfelden und Waldenbuch. jh