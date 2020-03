Lossprechung abgesagt

01.04.2020 05:30, — E-Mail verschicken

(pm) Wegen des Coronavirus sagt die Kreishandwerkerschaft Esslingen-Nürtingen ihre für Donnerstag, 2. April, angesetzte Winter-Lossprechungsfeier in der Filharmonie in Filderstadt ab. Die nächste Lossprechungsfeier, die am Donnerstag, 24. September, ebenfalls in der Filharmonie geplant ist, soll in entsprechend größerem Rahmen stattfinden, so dass die jetzigen Junggesellinnen und Junggesellen dann gemeinsam mit den Absolventen der Sommer-Abschlussprüfungen dort losgesprochen werden.