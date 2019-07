Los geht’s in Frickenhausen

31.07.2019, Von Andreas Warausch

„Unterwegs in . . .“: Am Mittwoch, 7. August, startet unsere Sommerserie

Auch in diesem Jahr laden wir unsere Leser zu Spaziergängen mit Redakteuren durch die Gemeinden in unserem Verbreitungsgebiet ein. Los geht es am Mittwoch, 7. August, 17 Uhr, in Frickenhausen am Rathaus.

Vorzüge zeigen und auf Nachteile hinweisen, stolz schöne Ecken präsentieren und in Gebiete führen, in denen noch etwas getan werden muss: All das können unsere Leser auch in diesem Jahr wieder bei unserer beliebten Sommerreihe „Unterwegs in . . .“.